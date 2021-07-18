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    Büyükada Rum Yetimhanesi’nin restorasyonu için 20 milyon euroluk bütçe gerekiyor

    Büyükada Rum Yetimhanesi’nin restorasyonu için 20 milyon euroluk bütçe gerekiyor

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    Projeleri hazırlanan Büyükada Rum Yetimhanesi'ne restorasyon için 20 milyon euroluk bütçe gerektiği belirtildi.

    Restorasyon projeleri hazırlanan Büyükada Rum Yetimhanesi'nin için uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Restorasyon için 20 milyon Euro'luk bütçe gerektiği belirtildi.

    Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen İstanbul Büyükada'daki 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağışlandı. 

    Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi için ilk adım 2020 yılının ağustos ayında, İBB İştiraklerinden BİMTAŞ tarafından atıldı.

    Dijital belgeleme ve rölöve çalışmaları tamamlanan yapının harabeye dönen içi uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Fener Rum Patrikhanesine çalışmaların sonuçlarının teslim edildiğini kaydeden BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, "Belgelemenin sonucunda yapının restorasyon sürecinin hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük bütçeler gerek. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon eurodan bahsediliyor. Şu an 5 Numaralı Koruma Kurulu'nun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra, yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak" dedi.

    Çalışmalar sayesinde, 123 yıllık tarihi yapı aslına ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edilebilecek. 70 kişilik ekibin özel ekipmanlarıyla yürüttüğü çalışmada, yapı milim milim yeniden çizildi. Ekipler binden fazla noktaya ekipmanlarını kurarak çalıştı. Yetimhanenin rölövesi ise 4 ayda çıkarıldı.

    Çalışmalara bir yıl önce başladıklarını belirten Nazım Akkoyunlu şu bilgileri verdi: 

    "Büyükada Rum Yetimhanesi için bir dijital belgeleme çalışması yürüttük. Belgeleme çalışması için öncelikle alanın mevcut durumunu ortaya koyan bir rölöve çalışması çıkarmamız gerekti. Yapının bugünkü haline baktığımız zaman ciddi hasar almış olduğunu görüyoruz. Bizler de vakit kaybetmemek adına hemen harekete geçtik ve yaklaşık 45 günlük bir çalışmayla yapı için çözünürlüğü yüksek bir veri oluşturduk. Bu veriyi nokta bulutu dediğimiz tarayıcı ile gerçekleştirdik."

    Yapının restorasyon süreci için ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirten Akkoyunlu "Belgelemenin sonucunda yapının restorasyon süreci hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük bütçeler gerekiyor. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon eurodan bahsediliyor. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgelenme ve rölöve belgeleme çalışmaları tamamlandı ve kurul ile paylaşıldı. Biz bu çalışmayı Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte yürüttük. Büyükada Rum Yetimhanesi Fener Rum Patrikhanesi'ne ait. Haziran ayı itibariyle Fener Rum Patrikhanesi'ne çalışmalarımızın sonuçları teslim ettik. Şu an 5 Numaralı Koruma Kurulu'nun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak" dedi.

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    Etiketler:
    İBB, Bütçe, Büyükada Rum Yetimhanesi, Türkiye
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