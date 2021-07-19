CHP'li İlgezdi: AKP iktidarı umudu bitirdi, 777'si 15 yaş altı kız çocuğu 53 bin kişi intihar etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti iktidarının son 19 yılda yurttaşların umudunu bitirdiğini savunarak, "Tespitlerimize göre AKP iktidarında 53 bin kişi intihar etti. Bunların 777’si 15 yaş altı kız çocuğu idi" dedi.