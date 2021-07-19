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    Antalya - Ramazan Nacakcı

    Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı

    © DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (896)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191044999247-yapmadigi-yolculukta-adina-kesilen-bilet-yuzunden-karantinaya-alindi/

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 34 yaşındaki muhtar Ramazan Nacakcı, iddiaya göre bir otobüs firmasının yaptığı hata yüzünden mağdur oldu. İzmir'e giden otobüste adına bilet kesilen Nacakcı, aynı otobüsteki bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alındı.

    Kumluca'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Nacakcı dün, Antalya'dan İzmir'e giden otobüste yolculuk yaptığı ve bu otobüste Kovid-19 teşhisi konulan bir yolcu bulunması nedeniyle karantinaya alınacağı gerekçesiyle polis tarafından arandı.

    Muhtar Nacakcı, başta bu telefonu arkadaşları tarafından kendisine yapılan bir şaka olarak değerlendirdi. Daha sonra cep telefonundan filyasyon ekipleri de arayınca işin şaka olmadığını anlayan muhtar Nacakcı, büyük şaşkınlık yaşadı. Otobüsteki kişinin kendisi olmadığını, ömrü boyunca da İzmir'e hiç gitmediğini anlatmaya çalışsa da Ramazan Nacakcı derdini dinletemedi. Nacakcı filyasyon ekipleri tarafından evinde 14 gün karantinaya alındı.

    Kendi yöntemleriyle olayı çözmeye çalışan Ramazan Nacakcı, 1 ay önce annesinin rahatsızlığından dolayı tahlil yaptırmak için bir otobüs firmasıyla Ankara'ya gittiğini hatırladı. Tüm bilgilerinin o firmada olduğunu düşünen Nacakcı, otobüs firmasını aradı. Firma yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası Ramazan Nacakcı, 15 Temmuz tarihinde kendisi adına Kumluca- İzmir seferine bilet kesildiğini öğrendi.

    Firmaya yaptıkları hata yüzünden karantinaya alındığını anlatan Ramazan Nacakcı, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Şu an evinde ailesiyle birlikte karantinada bulunan Ramazan Nacakcı, sorunun çözülmemesi halinde firma hakkında şikayetçi olacağını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

    'Gerekirse tazminat davası açacağım'

    Muhtar Ramazan Nacakcı, "Bir otobüs firmasının yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı karantinaya alındım. Bu sürede işlerimle ilgilenemeyeceğim. Bir mahalle muhtarı olarak şu anda mağdur durumdayım. Hiç gitmediğim İzmir'e, yolculuk yapmış görünüyorum. Yolculuk esnasında bir yolcuda çıkan Kovid-19 sebebiyle karantinaya alındım. Bu konuda yetkilere sesimizi duyuramadık. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştık. İzmir'deki yetkililere ulaştık. Hiçbir şekilde derdimizi anlatamadık. Ben bu otobüs firmasından şikayetçi olacağım. Gerekirse tazminat davası açacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (896)
    Etiketler:
    Seyahat, Karantina, Otobüs, Bilet, Antalya
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