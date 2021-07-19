Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polise soruşturma yolu açıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolarda çok sayıda öğrenci, polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul Valiliği, polisler hakkında soruşturma izni vermemişti. Avukatların itirazı sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyaya ilişkin alınan kararda, valiliğin 'soruşturma izni verilememesi' kararı kaldırıldı.

Sol'da yer alan habere göre ilgili polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının 'görevle ilgisinin bulunmadığının' belirtildiği kararda "Bu durumda, ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel soruşturma usulünün uygulanması ve soruşturma izni verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir" dendi.

Dosya soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi.

'Polis hukuka aykırı şiddet uygularsa doğrudan soruşturma açılabilecek'

Avukat Özge Demir mahkeme kararıyla ilgili şu bilgileri verdi: