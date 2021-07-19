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    Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polise soruşturma yolu açıldı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191044999419-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-acildi/

    İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında öğrencilere şiddet uygulayan polise soruşturma yolu açıldı.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolarda çok sayıda öğrenci, polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. 

    İstanbul Valiliği, polisler hakkında soruşturma izni vermemişti. Avukatların itirazı sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyaya ilişkin alınan kararda, valiliğin 'soruşturma izni verilememesi' kararı kaldırıldı.

    Sol'da yer alan habere göre ilgili polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının 'görevle ilgisinin bulunmadığının' belirtildiği kararda "Bu durumda, ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel soruşturma usulünün uygulanması ve soruşturma izni verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir" dendi.

    Dosya soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi. 

    'Polis hukuka aykırı şiddet uygularsa doğrudan soruşturma açılabilecek'

    Avukat Özge Demir mahkeme kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

    • "Açıkçası karar oldukça önemli. Benim müvekkilim, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için Kadıköy'de yapılan basın açıklamasına katıldıktan sonra basın açıklamasının yapıldığı yerden uzakta yerde tekmelenerek, başı polis barikatına vurularak gözaltına alındı. Şikayetçi olduk, üstelik bu anların videosunu ve fotoğraflarını da sunduk. Özellikle belirtmek istiyorum, polisin eylemleri görevi kapsamında sayıldı ve soruşturma yapılmasına izin verilmedi. Karara itiraz ettik.
    • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise hiç alışık olmadığımız bir karar verdi. Dedi ki, polis tarafından şahsın tekmelenmesi, başının barikata vurulması, her ne kadar polisin görevi esnasında yapılmış olsa da bu filler, polisin görevi ile ilgili fiiller değildir. Bu nedenle soruşturma izni verilmesi yönünde özel hükümlerin uygulanmaması, doğrudan soruşturma açılması gerekir. Bunun anlamı şu, Artık, herhangi bir eylemde polis hukuka aykırı bir şiddet uygularsa, polis hakkında doğrudan soruşturma açılacak."
    Etiketler:
    Soruşturma, Polis müdahalesi, Protesto, Melih Bulu, Eylem, Boğaziçi Üniversitesi
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