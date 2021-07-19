Çorabından çıkardığı maskeyi taktı, alışverişe devam etti

Bursa Gürsu’da meydana gelen olayda, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti.
Görüntüler işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.
Bursa Gürsu’da meydana gelen olayda, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti.
Görüntüler işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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