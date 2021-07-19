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    CHP'li Tanrıkulu: Melih Bulu'nun da onurunu korumak bize düştü

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    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden alınma şeklini eleştirdi. Tanrıkulu, "Gece yarısı çıkan bir kararnameyle kendisine haber verilmeden alınmış olması insan onuruna aykırı bir şey. Melih Bulu'nun da onurunu korumak veya onun insan haklarını korumak bize düştü" dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

    Tanrıkulu, 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu için "Melih Bulu'nun da onurunu korumak veya onun insan haklarını korumak bize düştü" dedi.

    Bulu'ya yönelik olarak "Böyle bir atamayı nasıl içine sindirirsin? Eğer içinize sindirirseniz bu şekilde atamayı, bu şekilde gönderilmeyi de içinize sindireceksiniz" ifadelerini kullanan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

    • "Ben yurttaş olarak üzüldüm gerçekten. Bir profesörün bu şekilde atanmasını zaten kabul etmemiştik ama insani olmayan böyle bir durumla, gece yarısı çıkan bir kararnameyle kendisine haber verilmeden alınmış olması da insan onuruna aykırı bir şey. Melih Bulu'nun da onurunu korumak veya onun insan haklarını korumak bize düştü. Yani adam rektör, Boğaziçi Üniversitesi’nin, Türkiye'nin en gözde üniversitesinin rektörü.
    • Bir telefon açarsınız hizmetlerine teşekkür edersiniz en fazla bunu söylersiniz o kadar. Ama gece yarısı çıkacak kararnamede adını görecek, çıkan haberlere inanmayacak, Tweet atacak, Instagram’da paylaşım yapacak daha sonra bunları silmek zorunda kalacak. Bu insan onuruna ne olursa olursun aykırı bir davranıştır bunun da altını çiziyorum."

    Melih Bulu'nun neden görevden alındığının ve yerine kimin atanacağının soru işareti olduğunu belirten Tanrıkulu, rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son vermesini de eleştirdi.

    Candan’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yıldır öğretim görevlisi olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:

    • "Ben Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine aykırı, teamüllerine aykırı demiyorum aynı zamanda hukuk dışı. Boğaziçi Üniversitesi’nin içinden gelen bir rektörün bunu yapmış olması çok daha acı verici bir şey. Tabi bunlar kendi tarihlerine yazılacak, çocuklarına torunlarına nasıl bakacaklar ayrı mesele. Buradan atanan kayyum rektör vekiline sesleniyorum aynı zamanda: Sen de utanırsın bu yaptıklarından Melih Bulu gibi böyle başın öne eğik gidersin. Dolayısıyla bu hukuksuzluğa imza atmayın.

    'Hiç olmazsa bilim adamlığı kariyerinize halel gelmeyecek işlerle uğraşın'

    • Bu hükümet değişecek çok yakın bir zamanda sandık yoluyla, demokratik olarak değişecek. Dolayısıyla yani hiç olmazsa bilim adamlığı kariyerinize halel gelmeyecek işlerle uğraşın, bu işlerle uğraşmayın. Sizin işiniz değil bunlar. Bilim insanlarının işi hukuksuzluk yapmak değil gerçekten. Evet idari görevleriniz olur ama o idari görevleriniz de hukuka uygun bir biçimde, içinden geldiğiniz kurumların teamüllerine, geleneklerine uygun bir biçimde yapmaya çalışın, ki bir saygınlık kazanın. Ama yani bütün bunlar bu şekilde maalesef yapılmaya devam ediyor."
    Etiketler:
    CHP, Sezgin Tanrıkulu, Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulu
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