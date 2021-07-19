Kapıkule'de 1 Haziran'dan beri 713 bin Türk, ülkeye giriş yaptı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için çıktıkları yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule'den 1 Haziran'dan beri 183 bin araçla, 713 bin kişi, Türkiye’ye giriş yaptı.

Pandemi nedeniyle memleketlerine gelemeyen yurt dışında yaşayan Türklerin bu yıl ülkeye akın ettikleri gözlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 peronda hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan Türklerin ülkeye girişleri sağlanıyor.

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan bu yana 183 bin araçla 713 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını belirtti. Ülkeye giriş yapan Türklerin büyük çoğunluğunu Almanya'dan gelenler oluşturuyor.

Türk yolcular sınır kapısında aşı kartlarını gösteriyor, aşı kartı olmayanlar ise PCR testi pozitif ibraz edip ya da koronavirüs geçirdikleri belgeleri gösterdikten sonra giriş yapıyor. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı girişine kurduğu sağlık çadırında aşı olmayanlara aşı imkanı sağlıyor.

Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen, ülkeye girişte, Türk bayrağını açan Sami Çayan, "Çok güzel bir yolculuğumuz geçti. Vatanımızı çok özledik. Önce Kurban Bayramı'nı sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte geçireceğiz. Ardından düğünümüz var. Çocuğuma düğün yapacağız. Tatil için sahilleri gezip iznimizi tamamlayacağız" dedi.

‘Kurbanımızı kestikten sonra Antalya'ya gideceğiz’

Danimarka'dan gelen Mine Şeker, Kurban Bayramı'nı memleketi Konya'da geçirmek için geldiklerini ve yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, "Annem ve babam Türkiye'ye tatile erken geldi. Biz de onların yanına gidiyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yıl tadını çıkaracağız. Önce Konya'ya gidip kurbanımızı kestikten sonra Antalya'ya gideceğiz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Ali Uslu da geçen yıl pandemi nedeniyle gelemediğini ve hasret kaldığı vatanına girdiği gibi toprağı öpeceğini belirterek, "Kurban Bayramı’nı Kütahya'da geçireceğiz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü. Geçen yıl memlekete gelemedik, bu yıl çok sevinçliyiz. Türkiye'ye giriş yaptığımızda toprağı öpmek istiyorum, o kadar özledim" ifadelerini kullandı.