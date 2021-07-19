54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, "Maske bizi bozuyor, maskenin müziği susturmaması lazım ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın" dedi.

54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup, bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren şarkıcı, şunları söyledi: