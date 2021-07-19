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    Bekir Pakdemirli

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kurbanlık sayısında yüzde 33 artış sağlandı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191045002628-tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-kurbanlik-sayisinda-yuzde-33-artis-saglandi/

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl kurbanlık vasfını taşıyan hayvan sayısında geçen yıla oranla yüzde 33 artış sağlandığını belirterek, küçükbaşta 3.7 milyona, büyükbaşta 1.3 milyona ulaşıldığını kaydetti.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi bayramlaşma programında, AK Parti İzmir İl teşkilatı ile bayramlaştı.

    Türkiye'nin doğal afetlere müdahale hızında önemli bir aşama kaydettiğini dile getiren Pakdemirli, "Deprem oluyor, yaraları hızla sarabiliyoruz. Afet oluyor, hemen vatandaşlarımızın imdadına yetişebiliyoruz. Salgın oluyor, bütün kabine, ivedilikle organize olabiliyoruz. Bunların tamamı AK Parti hükümetlerinin 20 yıllık çalışmalarının mahsulüdür" dedi.

    Pakdemirli son olarak Rize'de yaşanan sel ve heyelana değinerek, "Tarım arazilerinde, çay bahçelerinde de zararın olduğunu biliyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devlet olarak, Bakanlık olarak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu.

    Son bir haftada 181 yangına müdahale

    Orman yangınlarına dikkati çeken Pakdemirli, son bir haftada 30 ilde, 76'sı orman yangını olmak üzere toplam 181 yangına müdahale edildiğini söyledi.

    Pakdemirli, orman yangınlarının söndürülmesi için devletin hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yaptığını belirterek, tek bir ağaca dahi paha biçilemeyecek şekilde çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

    'Yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye'ye ait'

    Yanan alanlarda farklı bir tasarruf yapılmasının söz konusu olamayacağını, buraların imara açılmayacağını ve ilk müsait zamanda tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başlanacağını aktaran Pakdemirli, "Yangınlar konusunda güçlü orman teşkilatımızla, kahramanlarımızla, ekipmanımızla, İHA'larımızla, hakikaten, büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru 12 dakika ile Türkiye'ye ait. Ülkemizde bu 12 dakikalık süreyi daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz" görüşünü paylaştı.

    Bakan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen, kurbanlık konusunda bir eksikliklerinin olmadığını kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Bu yıl mevcutta kurbanlık vasfını taşıyan hayvan sayısında, geçen yıla oranla yüzde 33 oranında artış sağlanarak, küçükbaşta 3.7 milyon, büyükbaşta 1.3 milyona ulaşıldı. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi ve Müslümanlığa yakışır bir biçimde kurban vazifesinin yerine getirilmesi için Bakanlık olarak il ve ilçe müdürlüklerimizle birlikte aktif bir biçimde sahada olmaya devam edeceğiz."

    Kurban Bayramı sürecine ilişkin uyarılarda da bulunan Pakdemirli, salgına karşı maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyulmasını, kurbanlıkların İslami ve insani usullere özen gösterilerek kesilmesini, sıcak çarpmaları ve orman yangınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

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