Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir.Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 19, 2021
Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır.
Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz ⬇️ pic.twitter.com/BqTxmXww39
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