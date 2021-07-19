Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir.Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.