CHP'den Kurban Bayramı videosu

CHP, Kurban Bayramı'na yönelik paylaşımında, "Güzel günleri umutla bekleyen milletimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu ziyaretlerden görüntüler yer alırken, "Güzel günleri umutla bekleyen milletimizin bayramı kutlu olsun" denildi.

'Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden' yazısı ve Kılıçdaroğlu’nun küçük bir çocuğun elini öptüğü görüntüyle başlayan video, Kılıçdaroğlu’nun, "Bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzur dolu bir Kurban Bayramı geçirmelerini diliyorum" sözleriyle son buluyor.

Güzel günleri umutla bekleyen milletimizin bayramı kutlu olsun… pic.twitter.com/CPxm3DXGqS — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 19, 2021

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