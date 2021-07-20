Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinden görseller paylaştı

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.



Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV