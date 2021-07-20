Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinden görseller paylaştı

Resmi sosyal medya hesabında daha önce "20 Temmuz'u bekleyin. Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşan Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinden ilk görselleri yayınladı.
Baykar'ın paylaşımında "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" dendi.
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV
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