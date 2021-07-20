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    Pfizer-BionTech aşısı

    BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre değişikliğinde bayram etkisi

    © REUTERS / Cagla Gurdogan
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107201045007860-biontech-asisinda-iki-doz-arasindaki-sure-degisikliginde-bayram-etkisi/

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, BioNTech aşısında iki doz arasındaki sürenin 3 haftaya çekilmesinde bayram tatili etkisinin olduğunu söyledi. Özkan, "Bayramda seyahate, memlekete gidenler oldu. Riski biraz daha azaltmak, hastalanırsak da hastalığı hafif geçirmek amacıyla isteyenler, 3. haftada 2. doz BioNTech'lerini olsunlar" dedi.

    Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında iki doz arasındaki süreyi dört haftadan üçe çekti. Sinovac tercih edenler ise aşının iki dozunu da dört hafta arayla olabiliyor.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, bilimsel olarak iki doz arasının BioNTech'te en az 3 hafta, Sinovac'ta ise 4 hafta olabildiğini söyledi. Özkan, "Aslında her aşının iki dozu arasında belirli tarifleme miktarı vardır. Sinovac için '4 hafta' diyoruz, BioNTech için 'en az 3 hafta' diyoruz. Bu, 'en az' kavramları dışında da iki dozun arası daha uzun da tutulabilir. BioNTech için en az 3, Sinovac için en az 4 hafta. Faz çalışmalarında Sinovac için en az 4 hafta olarak belirlendi" değerlendirmesini yaptı. 

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Yeni durumda BioNTech'te sürenin 3 haftaya çekildiğini hatırlatan Özkan "Bunun bize faydası; bayramda inanılmaz bir hareketlilik olacak, bayramdan önce seyahate, memlekete gidenler var. Burada riski biraz daha azaltmak, hastalanırsak da hastalığı hafif geçirmek amacıyla isteyenler, 3. haftada 2. doz BioNTech'lerini olsunlar. 3 haftaya çekilmesinin nedeni, hareketlik arttığı için korunmayı artırmak. 'BioNTech'i 4., 5. haftada yaptırsanız etkisi yok' diye bir şey yok. Bu, BioNTech için en az 3 hafta; bilimsel doğru bu şekilde. Tatile gidenler oldu, memlekete gidenler de oldu, hafta sonu çıkanlar da var. Bayram boyunca da aşılama devam edecek. Bence 3'üncü haftada 2. dozlarını olmaları, kendilerini korumaları için faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.

    Prof. Dr. Özkan, bayram tatili dönüşünde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şöyle konuştu:

    • "Kalabalık gördüğümüz, 2 metre mesafeyi kuramadığımız her yerde maske ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ziyaretlerimizde el öpme yapmamamız gerekiyor. Temastan uzak şekilde bayramlaşmayı, yeme içmede maskeyi sırayla çıkarmayı, açık havada çıkarmaya, kapalı alanda çıkarmamaya çalışma yöntemlerini kullanacağız. Bayram tatilinden döndükten sonra bir yerden virüsü aldıysak 5-14 günde çıkacak. Döndükten sonra orada dikkatli olduğumuzdan daha çok bu tarafta da dikkatli olmalıyız. Döndüğümüzde toplu yerlere gitmemeye çalışmalıyız, gitmemiz gerekiyorsa maske ve mesafe kuralına uyarak gitmeliyiz.

    'Emeklerimiz boşa gitmesin'

    • Aşılarımızı da randevumuz doğrultusunda yaptırmamız gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek lazım, aşıyı bulamayan insanlar var. Sağlık personelimiz deli gibi çalıştı ve çok emek verdiler; bu emeklerimiz boşa gitmesin. Biraz daha sabredelim ve aşımızı olalım. Döndüğümüzde bunlara daha özel dikkat edelim çünkü bulaşma olmuş olabilir, biz de hiç belirti olmayıp taşıyor olabiliriz. Belirtileri de kendimizde iyi takip etmemiz gerekir. Tatil dönüşünde ateş, eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi şikâyetlerimiz olup olmadığını izleyerek, olursa en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyorum." 
    Etiketler:
    Seçil Özkan, bilim kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, BioNTech
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