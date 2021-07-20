CHP'li Bakırlıoğlu: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz THY Teknik A.Ş'den de huzur hakkı alıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın THY Teknik A.Ş'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve maaş aldığını söyledi. Bakırlıoğlu, "EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 3 dönemdir Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da çift maaş alan bürokratların arasında olduğunu belirtti.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'a konuşan Bakırlıoğlu, "Birden fazla yerden maaş alan bürokratlarla ilgili haberler sık sık gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dır. AKP'nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor. AKP'nin ballı bürokratlar kervanına EPDK başkanı Yılmaz'da eklendi. Aslında AKP, bürokratları, eski milletvekillerini, bakanları yanlarında tutmak için kamu şirketlerinden maaşa bağlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi işsiz gezerken, AKP'nin ballı bürokratlarının çifte maaş almasını hazmedemiyoruz" dedi.

Bakırlıoğlu, 105 bin elektrik, 60 bin doğalgaz abonesinin borcunu ödeyemediğini belirterek, Türkiye'de EPDK Başkanı Yılmaz'ın çifte maaş almasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Bakırlıoğlu şöyle konuştu: