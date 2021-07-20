Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ilçede gün içerisinde termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü.

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.