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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS'de 'benzer soru' yanıtı: İddialar asılsız, sınav iptal edilmeyecek

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    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından gündeme gelen, soruların daha önce bir yayınevinde yayınlandığı iddialarını reddetti. Selçuk, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından 'benzer soru' iddiaları gündeme geldi. LGS’de sorulan 10 matematik sorusunun özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla benzerlik taşıdığı iddiasının ardından konu Meclis gündemine taşındı.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi ve sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

    © AA
    Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt
    CHP'li Bayraktutan, Selçuk'a "Müfredat dışı ya da pandemi nedeniyle öğrencilerin işleyemedikleri konuların sınavda sorulduğu iddiaları doğru mudur”, “LGS'de çıkan çok sayıda sorunun özel bir yayınevince basılan deneme testlerindeki sorularla benzer olduğu iddiaları doğru mudur?”, “İlgili iddialar ışığında sınava giren adayların mağduriyetleri hususunda gerekli açıklama ne zaman yapılacaktır?” ve “1 milyon 243 bin 801 öğrencinin geleceğini ilgilendiren LGS sınavıyla ilgili Bakanlığınız nezdinde bir soruşturma başlatılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

    Bayraktutan’ın önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, soruların 2021 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 8'inci maddesinde belirtilen "Her alan için 8 inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır" ifadesine uygun olarak hazırlandığını söyledi.

    'İddialar hiçbir belgeye dayanmamaktadır'

    Sınav sorularının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı iddialarını 'asılsız' olarak niteleyen Selçuk, “Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır. Sınav gizlilik ve güvenlik kriterleri doğrultusunda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir” dedi.

    LGS sınavında daha önce bir yayınevinde yayınlanmış soruların sorulduğu iddiasını Meclis gündemine taşıyan bir diğer isim, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk oldu. Sinan Kuzucu Yayınlar sahibinin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Dün inceledim bütün soruları, hep içinde yanıtları var" ifadelerini kullandığını belirten Koncuk, Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

    • 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı 2021 LGS'de özellikle matematik sorularının, adil bir şekilde sorulduğunu düşünüyor musunuz?
    • Pandemi döneminde verilen eğitim düzeyi ile sınav sorularının zorluk derecesi örtüşmekte midir?
    • 2021 LGS ile "Sinan Kuzucu Yayınlarının" soruları ile LGS sorularında benzerlik olduğu iddiaları doğru mudur? Konuyla ilgili iddialar ve çıkan video sonrasında inceleme başlatılmış mıdır?
    • 2021 LGS'de hangi derslerde ve kaç soruda, Sinan Kuzucu Yayınlarının soruları ile benzerlik bulunmaktadır? Benzerlik taşıyan sorularının iptali söz konusu mudur?
    • 2021 LGS'nin iptal edilmesi düşünülmekte midir?

    ‘İddialarla ilgili inceleme başlatıldı'

    Koncuk’a yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, soruların 2021 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 8'inci maddesine uygun hazırlandığını söyledi.

    Soruların bir yayınevinde daha önceden yayınlandığı iddialarını reddeden Selçuk, Koncuk’a verdiği yanıtta, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sorularımızla bir yayınevine ait kitapçığın paralellik gösterdiği iddiaları doğru değildir. Sınav sorularımızın benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup, somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi.

    Sınavın gizlilik ve güvenlik kriterleri doğrultusunda 'sorunsuz' gerçekleştirildiğini belirten Bakan Selçuk, “Söz konusu iddialarla ilgili inceleme başlatılmış olup, iptal edilmesi düşünülen herhangi bir soru bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İsmail Koncuk, Uğur Bayraktutan, CHP, soru önergesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sistemi (LGS), Ziya Selçuk
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