Hıncal Uluç'tan spor medyasına: Bu millet sizin gazetenizi niçin okusun?

Hıncal Uluç, 'Gazeteciyi gazeteciler yapardı' başlıklı köşesinde, spor medyasını eleştirdi. Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçı hatırlatan Uluç, "Galatasaray, bugün PSV ile UEFA Ligi eleme maçı oynayacak. Sezona milli maçlar yüzünden geç girildi. Arada yönetim değişti. Yeni başkan göreve gelene dek Fatih Terim tatil yaptı. Sakatlıklar ortaya çıktı.. Bazı transferler tamamlanamadı. Her oyuncunun çok kıymetli olduğu günler iyice daraldı. Bu geceki maça 5 gün kala, gazetelerde bir haber okudum. 'Galatasaray'da 2 oyuncunun Kovid'li olduğu öğrenildi' Hepsi o. Kim yahu bu 2 oyuncu. İnterneti açtım. Yok. Yalandan da olsa isim yazmamış, palavra siteleri. Galatasaray Kulübü sitesine girdim. Gazetelerdeki cümle aynen orda" dedi.

Koronavirüs teşhisi alan oyuncuların kim olduğunu merak ettiğini ancak spor medyasında bu yönde bilgi bulamadığını aktaran Uluç, "İki oyuncu Kovid'li çıktı ve karantinaya alındı.' Belli haber kaynağı Galatasaray resmi sitesi. Orda isim verilmiyor. Tamam. Tamam da, bunca gazetenin merak eden bir tek spor müdürü yok mu? O gazete spor servisinin Galatasaray muhabirini çağırıp 'Kim bunlar öğren' diyecek bir Müdür? Arkasından da haşlayacak.. 'Sen nasıl Galatasaray muhabirisin? Avrupa maçı öncesi iki adam daha eksiliyor takımdan haberin yok? Gerçek o. O nasıl muhabirdir ki, hem de bir tıkla ulaşılan şu cep telefonu devrinde, sorumlu olduğu Galatasaray Kulübü'nde olan bir şeyi öğrenecek tek kaynağı yoktur?" ifadesini kullandı.

Uluç yazısının devamında şunları kaydetti:

"Muhabir 'kaynak' demektir. Kaynağın yoksa, muhabir değilsin. Gazeteci de değilsin..

Şimdi müdür meraksız.. Muhabir hepten meraksız.. Salla başını al maaşını insanlar çıkarıyor bu ülkede bütün gazeteleri..

Takım gazeteler önümde. Hepsini karıştırdım.. Biri yazmamış yahu "Galatasaray'da Emre Akbaba ve Yedlin Kovid'li ve karantinada.. PSV maçında yoklar" diye..

Bu haber atlanır mı, müdürler, Galatasaray muhabirleri?. Bu haber hem de göz göre göre, manşetiniz cepte bir tık ötede dururken, sırf meraksızlığınız, umursamazlığınız yüzünden bu haber atlanır mı?.

Haberi manşet yaparken, kulüpten bulabildiğiniz yetkili, Başkan Elmas'tan Fatih Terim'e artık gazetecilik çapınıza göre ulaşabildiğinizle konuşur, onları da ekler, hatta yanına bir çerçeve içinde "Galatasaray şimdi ne yapacak" diye bir de mini yorum yazardınız.

O zaman, işte o zaman 'gazete' olur, işte o zaman 'fark yaratır'dınız..

İşte o zaman 'gazeteci olurdunuz!.

Ama sabahtan akşama oturup gevezelik ettiğiniz spor servislerinde 'Galatasaray'da iki kovidli' haberi düştüğünde 'merak eden' tek kişi çıkmadığı için içinizde, hepiniz okur nezdinde ortada duran haberi 'atladınız'.

O zaman soruyorum..

Bu millet hem de bayram tatili yaparken, sizin gazetenizi niçin okusun?

Merak etmeyenlerin çıkardığı gazeteleri, Merak edenler niye okusun haaa?."