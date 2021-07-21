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    Erdoğan: Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de, Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değil

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı. Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine değinerek başlayan Erdoğan, "Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde varyantlarla yükselişe geçse de, Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak ilave kısıtlamara gerek kalmadan bu dalgayı geride bırakacağımıza inanıyorum" dedi.

    "Türkiye'nin potansiyelinden, gücünden, büyüklüğünden habersiz tellallar sürekli tersini sürüyor. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Değerli kardeşlerim, bu yolda her attığımız adımda karşılaştığımız engelleri, kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri, demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir. Ticaretimiz canlanıyor. Turizm sektörü sürekli hedef yükseltiyor. Yatırımcılarımız nakletmek için konteyner bulamıyor. Pek çok sektörde vasıflı vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Belli alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda."

    'Kıbrıs Türk Devleti'nin kısa zamanda geniş bir tanınırlığa kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz'

    Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulundu.

    "Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı" diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Artık bizim için Kuzey-Güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin kısa zamanda geniş bir tanınırlığa kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz."

    Konuşmasının son bölümünde "Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine ve beraberliğine sahip çıkılmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, normalleşme adımlarına paralel olarak il ziyaretlerine yeniden başladıklarını hatırlattı.

    'Caddede, sokakta, çarşıda, pazarda, evde, her yerde biz olacağız'

    "Sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyorsak, karşımızdakilerin söylediği yalanlar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı boş bırakırsa söyledikleri yalanlar birer gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Caddede, sokakta, çarşıda, pazarda, evde, her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. "

    Etiketler:
    Kuzey Kıbrıs, varyant, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan
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