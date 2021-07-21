Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını etkisiyle Türkiye’ye gelemeyen gurbetçilerin bu yıl gelişleri yoğun olarak sürüyor. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından girişlerine devam ediyor.

İstatistiki verilere göre 1 Haziran-20 Temmuz döneminde geçen yıl Türkiye’ye 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

Avrupa'da yaşayan Türkler geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor. Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu Türkiye’ye Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.