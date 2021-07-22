'Mosinjproekt' şirketi, İzmir metrosunun inşaat ihalesine katıldı

Yeterlilik ve teknik uygunluk incelemesinin yapıldığı birinci aşamayı geçtiklerini belirten 'Mosinjproekt', ikinci aşamaya katılmak ve nihai teklif sunmak üzere davet aldıklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 11 istasyondan oluşan metro hattı ile tren hangarı, atölye binası ve metro ile hangarı birbirine bağlayan tünel inşa edilecek. İhale, inşaat ve montaj işlerinin yanı sıra metro hattındaki tesislerin tasarımını, ana ekipman ve malzemelerini tedarikini öngörüyor.

'Mosinjproekt', yüzde 100'ü Moskova hükümetine ait olan bir mühendislik şirketi. Moskova metrosu geliştirme programının operatörü, başkentin taşıma ve aktarma hatlarını geliştirme programının katılımcısı, sivil tesislerin inşasını yürüten yönetim şirketi, Moskova'daki ana karayolu tesislerinin baş tasarımcısı ve teknik iş sahibi olan 'Mosinjproekt', geliştirme projeleri de yönetiyor.