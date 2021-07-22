Prof. Ercan, Karaburun depremini değerlendirdi: 6.9 büyüklüğünde bir sarsıntı üretmeye gebe

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4.2 büyüklüğünde depremin ardından 47 sarsıntı daha oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu bölge, yeniden toparlanarak 6.8- 6.9 büyüklüğünde bir deprem üretmeye gebe" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 04:20’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Karaburun’a uzaklığı 40.94 kilometre olarak ölçüldü. 23.10 kilometre derinlikte olan depremin ardından, bugün saat 11.49’a kadar en küçüğü 1.6, en büyüğü ise 3.7 büyüklüğünde toplam 47 sarsıntı daha yaşandı.

Bölgede son 1 ayda 284, son 1 haftada 122, depremin meydana geldiğine dikkat çekildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karaburun-Midilli arasındaki bu bölgenin yeniden deprem üreteceğini söyledi. İzmir’de özellikle Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Alaybey, Menemen, Bayraklı ve Bornova’da bulunan yapılarla ilgili uyarılarda bulundu.

Karaburun'da 4-5 büyüklüğündeki depremlerin önceki depremlerin artçıları olarak devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Karaburun-Midilli arası çok uzun süredir deprem beklediğimiz yerlerden biriydi. 3-4 yıl önce bu bölgede bir deprem oldu ancak bu depremin büyüklüğü beklediğimiz kadar olmadı. Karaburun’un üretmesi gereken deprem, yaklaşık 7- 7.2 büyüklüğünde bir deprem ancak 7’den daha küçük bir deprem üretti. Gerginliğini boşaltamadı. 6.7- 6.8’lik depremler bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli değildir.

'Bu depremler önceki depremlerin artçıları olarak sürecektir'

Bu bölge, yeniden toparlanarak 6.8- 6.9 büyüklüğünde bir depremi üretmeye gebedir. Ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şu anda olan depremler 4’ten küçük ya da 4-5 büyüklüğü arasında olan depremcik düzeyinde depremler. Bu depremler önceki depremlerin artçıları olarak sürecektir. Artçılar 2 yıl, bazen 5 yıl sürebilir. Çok ileride, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir zamanda bu bölge yeniden bir deprem üretecektir.

Gördüğümüz şeyler çok dramatik. Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Alaybey, Menemen, Bayraklı ve Bornova… Bu bölgede yer altı suyu çok sığ. Yer altı sularının 3 ile 12 metreye kadar değiştiğini gördük. Bu sıvılaşma nedeniyle daha büyük bir deprem sırasında yapılar sağlam olsa bile yerin altına batma gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Belirttiğim kesimlerdeki yer ve yapılar 9. raunda çıkmış bir boksörün yorgunluğundadır. İzmir içinde olmasa dahi oluşabilecek deprem gerek Torbalı, gerek Kemalpaşa, gerek Midillide olabilecek bir depremin bu kez daha yıkıcı olması beklenir.

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