Adana Karataş'ta denize girmek yasaklandı

Karataş Kaymakamlığı, ilçede hava muhalefeti nedeniyle olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girişlerin bir süreliğine yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlık, tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklamanın ayrıca yapılacağını aktardı.
Harbiş Plajı'nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1’i boğularak hayatını kaybetmişti.
İlçemizde denizlerdeki hava muhalefeti (rüzgar ve dalga) nedeniyle, olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe plajında geçici tedbir kapsamında denize girişler bir süreliğine yasaklanmıştır. Tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklama ayrıca yapılacaktır.— T.C. Karataş Kaymakamlığı (@KaratasKaymakam) July 22, 2021
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