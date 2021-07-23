Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel nedeniyle enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de meydana gelen sel sonrasında enebrji arzındaki son duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11'e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek."

Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11’e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür.



Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek. pic.twitter.com/LxaUdqEFVD — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) July 23, 2021

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çalışmaları incelemek üzere Artvin'e hareket ettiği bildirildi.