Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye'de iki kuzen arasında, tarlada bulunan dut ağacının dalının diğer tarlaya geçmesi sebebiyle tartışma başladı. Kısa zamanda kavgaya dönüşen tartışma sonucu taraflardan biri olan 20 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde iddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler M.T. ve Aygün Tehçi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T., yanındaki bıçakla amcasının oğlu Aygün Tehçi'yi bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün Tehçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aygün Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.