Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Rize limanına zorunlu iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Artvin Arhavi'den havalanmasının ardından şiddetli yağış nedeniyle Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Trabzon'a geçti.