Bakan Pakdemirli selin vuduğu Artvin'de: Vatandaşımız kendini korumanın, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şiddetli selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesine yaptığı ziyarette, Karadeniz'in zor bir coğrafya olduğunu belirterek, "Küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel bölgesinde vatandaşlarla görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kapisre deresindeki taşkın koruma çalışmalarını inceleyen Bakan Pakdemirli, taşkın nedeniyle hem yol hem de içme suyu hattında problem olduğunu söyledi.

DHA'nın aktardığına göre, önceliklerinin içme suyu hattının bir an evvel yapılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bunun için gerekli tahkimatları dere içinde yapıyoruz. Bunun akabinde de Özel İdare ekipleri, içme suyu hattını bağlayacak duruma gelecektir. Geçici olarak bölge halkına su dağıtılıyor. Kapisre deresi, normalde hesaplananın 1.5 mislinden daha fazla bir debiyle karşı karşıya kaldı. En az 200 yıllık tarihinde de böyle bir debinin olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

'Tedbir almaya devam edeceğiz'

Bölgede yağışların süreceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bugün de Rize, Artvin ve kuzey bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışlar geçen günlerde aldığımız yağışlar kadar fazla olmasa da toprağın doygun olmasından dolayı tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve sel durumlarına karşı uyarıyoruz. Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz, yarına kadar bu çalışmaları bitiririz. Akabinde de hem Rize hem Artvin’de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız. Rize’de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin’de de 67 taşkın koruma tesisi aktif şekilde çalışıyor. Eğer ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı, bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz" dedi.

Heyelanlarda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık alanlar olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz. Bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Taşkınların sebebiyle ilgili çalışmaları da hep birlikte yapmamız gerekiyor. En kısa sürede yaraları saracağız. Bölgeye 20 ile 50 kilogram arasında bir yağış düşeceği söyleniyor. Bu yağış, diğer yağışların çok altında ama toprak çok doygun olduğu için taşkın ve heyelan riski var. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor"

Sel ve heyelanları önleme adına çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak” dedi.