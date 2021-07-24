İstanbul Gaziosmanpaşa'da minibüs kazası: 5 kişi yaralandı

Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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