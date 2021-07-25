Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de alınan bilgiye göre, evinde kolonya içen 54 yaşındaki Remzi Y. bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Remzi Y'nin cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.