Prof. Dr. Özgül: İklim değişikliğinin doğal sonucu olarak aşırı yağışlar devam edecek

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, son günlerde Avrupa ve Türkiye'de etkili olan sağanakların iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özgül, "Bu muhtemeldir ki iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak bundan sonra da devam edecek" dedi.