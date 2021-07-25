Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde iddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afganistan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti.

İhlas Haber Ajansı'na göre rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü.

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı.

Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar

Afgan uyruklu kişilerin, yurt dışına gidebilmek için şüphelilerle tanıştığı, mağdurları kaçırarak günlerce rehin tutup işkence eden şüphelilerin, öldürdükleri Raşid Muhammet'in ağabeyinden 6 bin euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı.