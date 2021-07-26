Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.

Geçiş garantisi 40.000 eşdeğer araç olan #OsmangaziKöprüsü’nde 24 Temmuz tarihinde;



🚗64.406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve

📈%161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı!#YolMedeniyettir pic.twitter.com/VPzf8lm5iH — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 26, 2021

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