Trabzon'da aşılama kampanyası: Aşı olanlara turistik işletmelerde indirim

Trabzon'da başlatılan kampanyayla 15 Temmuz sonrası koronavirüs aşısının ilk ve ikinci dozunu olan kişiler, bölgedeki bazı turizm işletmelerince uygulanacak indirimden faydalanabilecek. Şanlıurfa'da ise aşı olanlara çekilişle tablet ve bisiklet verilecek.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı.

Kampanyaya göre 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak.

'Aşı sayımız Türkiye ortalamasının üzerinde'

Kent merkezindeki Meydan Parkı'nda bulunan aşı çadırı önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, projeye destek veren işletme sahiplerine teşekkür etti.

"Aşı sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olsa bile bize göre az rakamlardayız. Aşı olan kişilere bir kısım işletmelerle teşvik oluşturmak amacındayız. İşletme sahipleri ilk ve ikinci aşısını 15 Temmuz’dan itibaren yaptıran kişilere, kendi iç düzenlerine uygun olarak indirim uygulayacaklar. Proje, 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu teşvikle daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten birlikte kurtulma umudundayız.”

'Ceza yerine teşvik'

TİSAD Başkanı Murat Çavga da halkı ceza yerine ödülle aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

"Salgın sürecinde en büyük yarayı özel sektör aldı. Vakaların yeniden yükselmeye başlaması yüzünden ekim ve kasım ayında kapanma ihtimalinin önüne şimdiden geçmek gerek. Amacımız, aşılanan kişi sayısının arttırarak salgının hafiflemesi."

Şanlıurfa'da çekilişle tablet ve bisiklet verilecek

Ayrıca, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, COVID-19 ile mücadelede Şanlıurfa'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.