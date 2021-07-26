Türk kara sularına geri itilen 344 kaçak göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 344 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.