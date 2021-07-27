TDP Genel Başkanı Sarıgül: Daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, 15 Temmuz'ta hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'e yönelik paylaşımını eleştiren Sarıgül, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine engel olmuş, bu vatan için kurşun sıkmış ve canını feda etmiş kahraman evladımıza hiç kimse aklının estiği gibi konuşamaz, onu incitemez. Hatırasına asla saygısızlık edemez. Asıl darbeciler yurt dışına kaçma planları yapıp, bu vatanı hainlere satmaya çalışanlardır. Parti olarak Ömer Halisdemir'in hatırasını, sonsuza kadar gururla, onurla yaşatacağız."

Göçmenlerle ilgili sorunlara da değinen Genel Başkan Sarıgül, "On binlerce Suriyeli ve Afganlı mülteci hayatımıza ortak oluyor, imkanlarımızdan faydalanıyor. Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.