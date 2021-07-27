Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum

Arzu Sabancı mülteci karşıtı bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci meselesi sosyetenin ünlü simalarından Arzu Sabancı'nın da radarına girdi.

Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de" ifadelerini kullandı.

Sabancı, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı" diye yazdı.