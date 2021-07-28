Havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı.

Manisa’da bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu yöneticiye söyledi. Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, birkaç gündür apartmanda artan kokunun nedenini araştırmak için girdiği kalorifer dairesinin havalandırma boşluğunda ceset görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra savcılığa haber verdi. Yapılan inceleme sonunda cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler. Bende ‘iş çıkışı bakalım’ dedim. Eve geldim komşularla kalorifer dairesine indik, kokular geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik" dedi.

Komşu Zehra Akdeniz ise, "Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında gezmeye gidiyorduk. Bir gürültü duyduk. Komşumuza mesaj gönderdim ve olayı anlattım" dedi.