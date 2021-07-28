İmamoğlu'ndan YKS paylaşımı: Ucuz ulaşım ve eğitim desteği ile İstanbul'u kazananların yanında olacağız

Sevgili gençler, güne büyük bir heyecan ile başladınız.



Sonuçlar hepinize hayırlı olsun. İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız. Canlı bir kültür, sanat, doğa, bilim ve spor etkinlikleri de sizi bekliyor. #yks2021