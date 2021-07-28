Kayıt
10:31 28 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Gamze Açar

    Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili iddianameden: Şüphelilerin başka bir genç kızı dolandırıp şantaj yaptığı ortaya çıktı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043140296_0:0:1601:900_1200x675_80_0_0_925fdfcaf0aabe0fcd439cdf5d81b541.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107281045075056-gamze-acarin-olumuyle-ilgili-iddianameden-suphelilerin-baska-bir-genc-kizi-dolandirip-santaj/

    Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin iş vaadiyle bir başka genç kızı kandırarak dolandırdıkları, şiddet uyguladıkları, şantaj yaptıkları gerekçesiyle İzmir’de haklarında dava açıldığı vurgulandı.

    Ankara’da 31 Ekim 2020 günü 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam’da bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. 

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandıran şüpheli Rıza D. ve kardeşi Mehmet D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında, şüphelilerin benzer suçlara karışıp karışmadığını da araştırdı.

    Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, yapılan incelemede şüphelilerin, 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rıza D. ve Mehmet D. hakkında 2019 yılında ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj’ gibi suçlardan iddianame düzenlendiği belirlendi.

    İzmir’deki iddianameye göre, M.Y. isimli genç kız ‘Halka ilişkiler elemanı aranıyor’ ilanı gördü ve başvurdu. Genç kızın yaptığı başvuru üzerine Rıza D. kendisini arayarak iş ilanıyla ilgili bilgi verdi. Rıza D., genç kızı kendisini bir termal otelin ortağı olarak tanıttı. 

    Genç kızın ifadesine göre, ilerleyen süreçlerde sevgili olduklarını, daha sonra otelde çalışmak üzere Afyonkarahisar’a gittiklerini belirterek özetle şunları söyledi:

    "Ancak otelde çalışmaya başlamadan Rıza D. iş gereği İzmir’e dönmeleri gerektiğini söyleyerek, 10 bin TL para istedi. Kredi çekerek Rıza D.’ye banka kartımı verdim. 2 gün sonra banka kartlarının yanında olmadığını anladım. Kartlarımın Rıza’nın kardeşi Mehmet D.’de olduğunu öğrendim. Hesabımdan 23 bin TL para çekildiğini gördüm, bu durumu Rıza’ya sordum. Bana parayı ödeyeceklerini söyleyerek, 5 bin TL daha vermemi istedi. Kabul etmemem üzerine Rıza, benimle tartışmaya başladı ve bana ‘Sinirimi bozma o.. 2 gün sonra paranı vereceğim yoksa parayı unut’ dedi.

    ‘Şantaj yaptı, ailemin bu olayı öğrenmesinden korkarak istediği parayı verdim’

    ‘Sarhoş olduğun gün sana neler yaptım, fotoğrafların var. Bu fotoğrafları babana göstereceğim’ şeklinde şantajda bulundu. Ailemin bu olayı öğrenmesinden korkarak istediği parayı verdim. Rıza D. bana ‘Afyon’da otelde işe başlayacaksın’ dedi. Bunun üzerine Afyon’a tekrar gittim, ama kimse beni otogardan almadı. Tekrar İzmir’e döndüm. İzmir’de tekrar Rıza D.’nin evine gittim. Rıza beni odaya kapattı, tokat attı, tehdit etti, yüzüme yastık bastırdı ve bıçağı boğazıma dayayarak seni bıçaklarım diye tehditlerini sürdürdü. Daha sonra evdeki diğer kişilerle beraber kendimi dışarı atabildim.”

    ‘Gamze için çok üzgünüm, onun yerinde 3 yıl önce ben olabilirdim’

    Gamze Acar’ın ölümünün ardından şüphelilerin mağdurlarından olduğunu iddia eden B.G. isimli kadın da sosyal medya hesabından, “Öncelikle Gamze için çok üzgünüm. Onun yerinde 3 yıl önce ben olabilirdim. Bu kişiyi kısa süre de olsa tanıdım. Gerçekten paraya ihtiyacım vardı. Okuyordum o zaman ve bu iş için otele gittim. Ama kendi paramdan oldum çünkü ne iş vardı ortada, ne çalışma ortamı. Ben de fazla dayanamayıp işten bahaneyle ayrılarak memlekete döndüm. Halkla ilişkiler adı altında satış yapılıyor. 10 veya 15 gün kalmışımdır” mesajını paylaştı.

    İlgili konular:

    Cumhuriyet Davası'nda savcılıktan beraat talebi
    Gezi Parkı Davası'nda birleştirme kararı: Can Dündar ile birlikte 7 firari sanık ana davada yargılanacak
    Karlov Davası’nda kararın açıklanması yine ertelendi
    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Şantaj, şüpheli, Dava, Gamze Açar, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Checkmate uçağının tanıtımından bir kare.
    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
    Karikatür
    'Karbon nötr hedeflere ulaşılsa bile sıcaklıklar yükselmeye devam edecek'
    İnfografik
    Rus keşif ve saldırı insansız hava aracı (İHA) Orion E
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet