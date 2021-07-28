Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma: 'Ölmemek için öldürdüm'

İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ölü sayısı 4'e çıktı. Bu arada cinayetleri itiraf eden zanlı emniyetteki ifadesinde 'ölmemek için öldürdüğünü' söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Örnektepe Mahallesi'nde Enes Berk Giray'ın, eşi Hacer Giray'a şiddet uygulaması üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akşay'ın da aynı binada oturduğu babasının evine gitti.

Ardından Mahmut Akçay ve Enes Berk Giray, telefonda aile meselesini görüşürken yaşanan küfürlü konuşma üzerine Giray, kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray'ı da yanına alarak Hacer Giray'ın bulunduğu yere gitti. Burada taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

O sırada dünürler Mürsel A. ve Hulusi Giray da olay yerine geldi. Binanın önünde tarafların kavga ettiklerini gören Hulusi Giray, dünürü Mürsel A.'yı ayağından silahla vurdu.

Hulusi Giray'ın silahından çıkan mermilerle Mahmut Akçay'ın yeğenleri Beytullah Akçay ve İrfan Akçay da yaralandı.

Bunun üzerine Mürsel A. da ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürdü.

Olayda yaralanan Mürsel A. gözaltına alınırken, Beytullah Akçay kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen İrfan Akçay'ın tedavisi ise sürüyor.

DHA'nın haberine göre emniyetteki sorgusunda cinayetleri itiraf eden Mürsel A. ifadesinde şunları söyledi:

"Kavgaları yatıştırmak için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak daha sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı.

Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldürdüm. Ancak ölmemek için öldürdüm.''