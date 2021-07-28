Karaman’da 4 kangal köpeği zehirlenerek öldü

Karaman merkeze bağlı Yeşildere Köyü Akköprü mevkiinde küçükbaş hayvancılık yapan Serkan T., 4 kangal köpeğinin komşusu tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Duvar gazetesinin haberine göre: konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (KARDOHAK), açıklamasında iddiaların doğruluğunu teyit ettiklerini belirterek, “Duyarlı vatandaşlar olarak devletten yardım istemiyoruz. Biz onlardan yasanın kendilerine yükümlü hale getirdiği görevlerini yapmalarını istiyoruz” dedi.

‘Devlet yükümlülüklerini yerine getirmeli'

Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (KARDOHAK) açıklamasında, hayvanlara ve doğaya yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti. KARDOHAK, “Biz sorumluların tamamının doğrudan ve dolaylı olarak bu olayda parmağı olan herkesin tespiti ve çalışması için çalışmaya devam ediyoruz. Duyarlı vatandaşlar olarak devletten yardım istemiyoruz. Biz onlardan yasanın kendilerine yükümlü hale getirdiği görevlerini yapmalarını istiyoruz. Bu ve benzeri hayvanlara yönelik gerçekleştirilen bütün şiddet ve vahşet olaylarının sona erdirilmesini, bir kap yemeğe, bir yudum sevgiye hasret olan bu canlarımızı katleden cani ve canilerden kanun önünde hesap sorulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.