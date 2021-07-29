Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına fotoğraflı yanıt

Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:
“Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur.” Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de “‘Mehmet Ceyhan’ın oğlu aşı olmuyormuş’ tezinin sonu” diye yazdı.
Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur pic.twitter.com/WaZ04xe2jV— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) July 27, 2021
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