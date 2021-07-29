İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonda 'Ecem Güçlük' örneği: Paylaşımlar başkasına ait

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ecem Güçlük olayıyla ilgili, "Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

'Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik" dedi ve şunları ifade etti:

"Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk dünyasının da karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörü bulunuyor. Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik. Hala almamız gereken önemli bir yol var. İletişim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda gerçeğe hizmet etmek bizim için esastır. Çünkü hakikati esas alarak kendimizi ve ülkemizi dezenformasyon belasından koruyabiliriz."

'Ülkeler, kurumlar ve bireyler dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya'

'Dijital faşizm' tehdidinden bahseden Altun, "Ülkeler, kurumlar ve bireyler siber dünyada bugün dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya. Küresel şirketlerin kendilerini ülkelerin hatta kanunların üzerinde konumlandırmasına ve göz göre göre çifte standart uygulamasına tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki kötücül odaklar bir yandan çeşitli çarpıtma teknikleriyle kitleleri manipüle ediyor, diğer taraftan da algoritmalar ve kişiselleştirilmiş veri üzerinden bu grupların dezenformasyon için adeta silahlandırmasına önayak oluyor" ifadelerini kullandı.

'Sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmeyi amaçlıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin "'3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesinin sosyal medya gündemini meşgul ettiğini ancak kayıtlarda bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığının ve herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, "Yapılan bu paylaşımın 'gündem suikastı' amacı taşıdığı anlaşılmıştı. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tezvirat, tamamen kamuoyunu manipüle ederek bir yalanın peşinden sürükleme gayesi güdüyordu. Toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak bir siyasal algı operasyonu yapılması amaçlanmıştı" dedi.

Altun soruşturmanın sürdüğünü de belirtti ve şu şekilde devam etti:

"(Ecem Güçlük olayı) Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettik. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz. Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek."