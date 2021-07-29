Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı. Paylaşımların yapıldığı hesabın Emre D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi

Sosyal medya platformu Twitter'da, 'Ecem Güçlük' isimli bir hesaptan, İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığına dair bir dizi paylaşımda bulunuldu.

'Ecem Güçlük', yaptığı paylaşımda 22 yaşında olduğunu, İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını, 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ancak şahısların serbest bırakıldığını öne sürdü.

Hürriyet'in haberine göre yapılan incelemelerde Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu tespit edildi. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu belirtildi.