Rus Büyükelçilik: Antalya’daki yangında 3 Be-200 uçağı görev yapıyor

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında üç Rus Be-200 yangın söndürme uçağının görev yaptığını bildirdi.

Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus ‘Be-200’ yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz.

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Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus “Be-200” yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir. 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/mAA4DrH7sz — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

​Yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.

📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler

🇷🇺🇹🇷

📽Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции pic.twitter.com/LBBPI1VIKp — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

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