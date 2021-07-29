Rus Büyükelçilik: Antalya’daki yangında 3 Be-200 uçağı görev yapıyor

Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus ‘Be-200’ yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
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Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus “Be-200” yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir. 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/mAA4DrH7sz
Yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.
📽Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
🇷🇺🇹🇷
📽Героическая работа российских экипажей по тушению пожаров в Турции pic.twitter.com/LBBPI1VIKp
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