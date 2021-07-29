Tokat'ta kuş gribi şüphesi: 200 hayvan itlaf edildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kazda kuş gribi tespit edildi. Kaz sahibinin yaklaşık 200 hayvanı itlaf edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin yaklaşık 1 hafta önce telef olan kazından alınan numuneler, incelenmek üzere Samsun'a gönderildi.

Kazda kuş gribi belirtileri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tespit üzerine kaz sahibinin hayvanlarını itlaf etme kararı aldı.

Ekipler, gerekli önlemleri alarak yaklaşık 200 tavuk ve kazı itlaf etti.