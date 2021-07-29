Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya istifa etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine ‘sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması’ yönünde istekte bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet’e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği... pic.twitter.com/8aho1MoCn1 — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) July 29, 2021

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Küçükkaya, "Gelinen noktada ‘ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın’ çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, "Cumhuriyet Gazetesi’nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazıişleri ekibimden, Cumhuriyet’e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet’le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum" diyerek istifa ettiğini duyurdu.