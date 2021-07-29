Bakan Gül: Yangınlar her yönüyle soruşturuluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor."
Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 29, 2021
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