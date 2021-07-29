Bakan Gül: Yangınlar her yönüyle soruşturuluyor

Adalet Bakanı Gül çıkan son yangınlarla ilgili sosyal medyadan yangınların kaynağı ve sebebinin başsavcılıklar tarafından araştırıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor."

Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 29, 2021

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