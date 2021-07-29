İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir Valiliği, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "İzmir'de ormanlara girişler valilikçe yasaklandı" dedi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

Soyer: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir’de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım.”