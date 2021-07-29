Sağlık Bakanı Koca: Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021

​