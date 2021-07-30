Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen ve bazı bölgelerde devam eden orman yangınlarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor

- (Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.

- (Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.

- Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

- 1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor.

- THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var.

- Şu ana kadar yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz.