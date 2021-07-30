Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması: THK’da buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor
- (Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.
- (Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.
- Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.
- 1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor.
- THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var.
- Şu ana kadar yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz.
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